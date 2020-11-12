İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Liverpool'dan Joe Gomez açıklaması

Liverpool’un 23 yaşındaki stoperi Joe Gomez, İngiltere Milli Takımı’nın antrenmanında sakatlandı.

Liverpool'un 23 yaşındaki stoperi Joe Gomez, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlandı. Gomez ile beraber İngiliz ekibinde sakat futbolcuların sayısı 5'e yükseldi.


İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Joe Gomez'in İngiltere Milli Takım antrenmanında yaşadığı sakatlığı yüzünden sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceğini açıkladı. Liverpool'da sakatlanan futbolcular arasına Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho ve Thiago Alcantara'dan sonra Gomez de katılırken, Liverpoollu yetkililer, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan Gomez'in sol dizinden ameliyat olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.