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Lodos İstanbul'da etkili oluyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün lodos tahmini sabaha karşı gerçekleşti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün lodos tahmini sabaha karşı gerçekleşti. Üsküdar, Kadıköy ve Bostancı sahilde etkisini bir hayli gösteren lodos, dalga boylarını yükseltti.


Denizde gecenin sakinliği yerini hareketliliğe bıraktı


Gece boyunca megakentin Anadolu Yakasındaki ilçelerinden deniz oldukça sakin görülürken sabaha karşı hareketlilik başladı. Özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Bostancı sahilinde dalgalar insan boyunu geçerken iç kesimlerde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre lodosun gün içerisinde zaman zaman etkili olması beklenirken deniz ulaşımında yaşanan iptaller veya ertelemeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları resmi Twitter adresinden ve İnternet sitesinden dakika dakika duyuruluyor.

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