İhlas Haber Ajansı

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Lodos nedeniyle metrelerce yükselen dalgalarla fotoğraf çekinmek için ıslanmayı göze aldılar

İstanbul’da lodos etkisini sürdürürken Büyükçekmece’de bazı vatandaşlar denizden çıkan dev dalgalarla fotoğraf çekinmek için ıslanmayı göze aldı.

İstanbul'da lodos etkisini sürdürürken Büyükçekmece'de bazı vatandaşlar denizden çıkan dev dalgalarla fotoğraf çekinmek için ıslanmayı göze aldı.


Şiddetli lodos bugün de kent genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Büyükçekmece'de dev dalgalar kıyıyı döverken güneşi gören vatandaşlar sahile indi. Hava sıcaklığı ise 20 derecelere kadar çıktı. Denizde oluşan dev dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlar ise ıslanmayı göze alırken ortay çıkan manzara renkli görüntüler oluşturdu.

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