Lodosun insan sağlığı üzerindeki etkileri

Türkiye'de özellikle aralık ayında etkili olan lodos, beraberinde taşıdığı mineraller ve çöl tozları sebebiyle insanlar üzerinde baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, depresyon ve uykusuzluğa yol açıyor. Özellikle bu dönemlerde şiddetli lodos etkisiyle havadaki tozların göz çizilmelerine de neden olabileceğini belirten Dr. Öğretim Görevlisi Filiz Albayrak, “Lodos mutluluk veren hormonların azalmasına yol açtığı için mutsuzluğu da neden olabiliyor” dedi.

Türkiye geçtiğimiz günlerde şiddetli lodosun etkisi altındaydı. Dün etkisini yitiren, güneybatı yönlü bir rüzgar olan lodosun beraberinde taşıdığı mineraller ve tozlar insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Özellikle son günlerde baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, uykusuzluk, uyanamama problemleri yaşayanların sayısında artış yaşandı. Son dönemde yaşanan bu sağlık sorunların sebebinin büyük oranda tüm yurdu etkisi altına alan kuvvetli lodos olduğunu ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Albayrak, yaşanan problemlerin bunlarla da sınırlı olmadığını kaydetti. Lodosun psikolojik olduğu kadar fiziksel açıdan da insan sağlığına etkisi olduğunu söyleyen Dr. Filiz Albayrak, şiddetli lodosa maruz kalınması durumunda göz çizilmeleri, dolaşım sistemi bozukluğu ve kemik ağrıları gibi sorunların da yaşanabileceğinin altını çizdi.

Lodos mutsuzluk saçıyor

Lodosun insan psikolojisini etkilediğini söyleyen Albayrak, “Lodos şiddetli estiğinde özellikle çöl tozlarını taşıyor. Çöl tozlarının havada dolaşması ise havadaki pozitif iyonların artmasına yol açıyor. Bu durum da insan psikolojisini etkiliyor. Hatta beyinde bulunan mutluluk veren hormonların azalmasına yol açtığı için mutsuzluğu da neden olabiliyor. Bu da depresyonu tetikliyor. Depresyon da kişide sürekli uyuma isteği, uyuyama ve de uyuyamama şeklinde kendini gösteriyor. Son zamanlarda İstanbul'da görülen lodosun da insanlar üzerinde bu etkileri olduğu gözlemlenmiştir” dedi.

Göz çizilmelerine dikkat

Lodosun fizyolojik açıdan da insanı etkilediğini aktaran Filiz Albayrak, “Lodosun etkisiyle çöl tozlarını yutuyoruz. Bu çöl tozları bize çarpıyor, çarptığı anda ise göz çizilmelerine neden olabiliyor. Ayrıca lodosla birlikte artan iyonlar, kemik sistemimizde basınçlara da yol açabiliyor. Dolaşım sistemi üzerine de etkisi var. Migrenli hastaların migren ataklarını tetikliyor. Bu olumsuzluklardan etkilenmemek için imkanlar el verdiği sürece rüzgarlı açık havalarda bulunulmamasını öneriyorum” diye konuştu.