Akfen Holding'in sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art Prestij Sergisi “İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor” ile sanatseverlerle buluşuyor.

Akfen Holding'in sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art, yılda bir kere düzenleyeceği “Prestij Sergileri” serisinde; Muzaffer Akyol ve Gaye Su Akyol'u ağırlıyor. Sergi, “İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor” başlıkları ile 24 Mayıs - 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor sergisi zaman, hayal ve ihtimaller üzerinden birbiriyle ilişkili fakat bağımsız kompozisyonları su yüzüne çıkarıyor. Muzaffer Akyol'un tuvallerinde ve farklı disiplinlerde ürettiği eserlerinde kâinatın devinimi, dönüşümü ve çığlığı, nar formunda hayat buluyor. Gaye Su Akyol'un el dokuması yün halıları ve seramik heykelleri ise insanın gündeliğin içinde boğuşan deliliğin içerisinden çıkarıp, bu yitirmiş olduğu ‘hakikati' yeniden görmeye, hatırlamaya olmayan bir kâinatı yeniden doğurarak, kurarak çağırıyor. “İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor” sergisi ortak geçmişi olan, farklı zamanlara ait fakat son çeyrek yüzyıla birlikte tanıklık etmiş baba-kızın, iki farklı anlatım diliyle kendi karşı gerçekliklerini kurguladıkları bir sergi olacağı belirtildi.