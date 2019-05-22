Lokasyon bazlı yerli girişimci desteği

Yerli yazılım firması Maptriks geliştirdiği lokasyon bazlı veri analizi ve çözümleri ile firmaların doğru karar almalarını ve doğru yere yatırım yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde, 972 ilçesinde 57 bin mahallesinde lokasyon bazlı analiz yaptıklarını belirten Maptriks Genel Müdürü Akgün Karlıbel, “İşlerini kârlı büyütmek, franchise ve bayi vermek, AVM ve caddede mağaza açmak isteyen firmalar ile ilk yatırımını yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik ediyoruz. Bazı yatırımcıların tabiri caiz ise bir atımlık barutu var. Kendi ürettiğimiz yazılım ve teknolojik alt yapı gücümüzü kullanarak çok hızlı şekilde veriyi analiz ederek bu tek atımlık barutun hedefe ulaşmasını sağlıyoruz. Haritalandırma ise bu işin tam ortasında. Isı haritası üzerinden seçilen noktanın 5, 10 dakika, yarım saat ve 1 saat yürüme mesafesinde potansiyeline bakıyoruz. Bölgenin nüfus ve demografik yapısını, firmanın rakiplerini ve erişim alanındaki tüm yolları tarayarak yapay zeka yöntemleri ile analizler yapıyoruz. Şu sektörde şu kadar, bu sektörde bu kadar nokta var; geçmişte bu sektörlerde bu kadar nokta vardı, diyoruz. Firmalara doğru alanlara ve yerlere yatırım yapmalarını sağlayarak iş hacimlerini büyütüyor ve kârlılıklarını artırıyor, sürdürülebilir kılıyoruz” dedi.

“Google Maps'in Türkiye partneriyiz”

Bugüne kadar Ar-Ge'ye 3 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade eden Karlıbel, aynı zamanda Google Maps'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi temsilcisi olduklarını söyledi. Karlıbel, “Google iş birliğimiz henüz çok yeni. Google Maps üzerinden de katma değer üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Londra'dan Avrupa'ya açıldı

Yurt dışında İngiltere ve Hollanda'da hizmet verdiklerini dile getiren Karlıbel hedeflerini tüm Avrupa'ya yayılmak olduğunu söyledi. Karlıbel, “İngiltere'de büyük bir gıda firmasına hizmet veriyoruz. Normalde 2-3 ayda yapılan işi onlara iki haftada teslim ettik. Çok beğendiler. Şu an Londra'da bir ofisimiz var. Yakın zamanda Hollanda ve takibinde Fransa'da olacağız. Şirketin satışların en az yüzde 50'sini yurt dışında sağlamayı hedefliyoruz” dedi.