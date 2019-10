Lokman Çağırıcı: “Topluma eşit hizmetten ziyade adil hizmeti savunuyoruz”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda katıldığı oturumda “Sosyal Kapsayıcılık” kapsamında çocuklardan kadınlara, engellilerden mültecilere kadar toplumun kesimine yaptıkları hizmetleri anlattı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye'de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) İstanbul Kongre Merkezinde devam ediyor. “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla gerçekleştirilen, forumun “Sosyal Kapsayıcılık” temalı oturumuna Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı konuşmacı olarak katıldı. Oturumda konuk yerli ve yabancı şehircilik uzmanlarına sunum yapan Çağırıcı, 27 yıllık belediyecilik sürecinde halk meclisleri, istişare toplantıları, çocuk, gençlik, kadın, engelli, izci ve çevre gönüllü meclisleriyle topluma yönelik hizmetleri anlattı.

“Sosyal kapsayıcılık elbette bununla da sınırlı değil”

İlçe sakinlerinin her anında yanlarında olmaya gayret sarf ettiklerini söyleyen Çağırıcı, “Bize göre Sosyal Kapsayıcılık; hitap ettiğimiz toplumu oluşturan kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, kısaca her bireye adil bir yaklaşımla hizmet üretmek anlamına geliyor. Sosyal kapsayıcılık elbette bununla da sınırlı değil. Kişilerin sahip olduğu inanç, memleket, siyasi düşünce gibi olguların, adil hizmet dağılımını etkilememesi gerekliliğine inanıyor ve bu inanç üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada topluma eşit hizmet vermekten ziyade adil hizmet vermek gerekliliğini savunuyor ve bu düşünce ile hareket ediyoruz. Çünkü eşitlik her zaman adaleti sağlamıyor. Biz adil hizmet yaklaşımını daha net ortaya koymak adına İlçemizde “Bağcılarlı olma” olgusunu yaymak için gayret sarf ediyoruz. Hizmetimizi de şu veya bu memleketli şeklinde ayırım gözetmeksizin “Bağcılarlı hemşehrilerimiz” için gerçekleştiriyoruz. Özetle sosyal kapsayıcılığı en üst seviyede sağlama adına bireye odaklanıyoruz. Yaptığımız tüm belediyecilik çalışmalarını “Herkes İçin” olgusuyla birebir örtüştürmeye gayret ediyoruz” dedi.

“Meslek öğreniyor ve iş sahibi oluyorlar”

Engellilere özel bir bölüm ayıran Çağırıcı, şunları söyledi: “Bir vakitler toplumumuzun ‘gizli kalmış yüzleri' olarak bilinen ve ailelerinin dışında kimsenin varlığından haber olmadığı ‘engelli kardeşlerimize' hak ettiği hizmeti sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Şimdi artık onların güler yüzleri ve dua kaynağı hizmetlerimiz iftihar vesilemiz olmaktadır. Bugün artık Bağcılar'da başarılı sporcular, yazarlar, meslek sahibi engelli bireyler yetişmektedir. 2011'de Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayımızı hizmete sunduk. Avrupa'da bile benzeri olmayan kompleks tesisimizde engellilerin yeteneklerini keşfediyoruz ve onlara kaliteli eğitim veriyoruz. Meslek öğreniyor ve iş sahibi oluyorlar. Sağlık, fiziksel ve psikolojik hizmetlerimizden istifade ediyorlar. Onları her gün özel araçlarla evlerinden alıyor, kurs sonrası tekrar evlerine bırakıyoruz. Ayrıca kekemelik kursumuz sayesinde 6 yılda toplam 2 bin 500 kekeme kardeşimiz sağlığına kavuştu.” Çağırıcı, konuşmasının ardından, forumda kurulan Bağcılar Belediyesi standını da ziyaret etti.