Lokman Çağırıcı yeniden MBB encümen üyeliğine seçildi

Olağan Meclis Toplantısı'nda başkan, encümen üyeleri ve komisyonların seçimi yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yeniden encümen üyeliğine seçildi.

Olağan Meclis Toplantısı Beyoğlu'ndaki CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlendi. Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan MBB Başkanı Tahir Büyükakın, “Son günlerde Marmara Denizi'nin öncelikli gündem maddelerinden biri de müsilaj, diğer adıyla deniz salyası. Deniz ekosistemini tehdit eden ve deniz yüzeyinde meydana getirdiği görüntü ile de rahatsızlık oluşturan müsilaj ile mücadele etmemiz gerekiyor. Geçen hafta çevrimiçi bir seminer ile konuyu ele almaya başladık. Müsilaj sorunu ancak bölgesel düzeyde tüm paydaşların ve yerel yönetimlerin katılımıyla bir eylem planı kapsamında çözülebilir. MBB olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile durumu görüşüyoruz. Çok yakın bir tarihte belediye başkanlarımızı ve konunun uzmanlarını davet ederek bir toplantı yapacağız” dedi.

Encümen üyeleri ve komisyon seçimleri yapıldı

Başkan Büyükakın'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan meclis toplantısını yönetmek için divandaki yerini aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeniden MBB Başkanlığı'na seçildi. MBB başkanlık seçiminin yanı sıra encümen üyeleri de seçimle belirlendi. Buna göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar MBB encümen üyeliğine seçildi. Meclis Toplantısı'nın ardından yeniden seçilen Encümen Üyeleri ile MBB Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu'nun seçimi yapıldı.

MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, seçimlerin ardından 2020 Yılı MBB Faaliyet Raporunu meclise sundu.

Seçimler aşağıdaki şekilde sonuçlandı:

1. Başkan Vekilliği - M. Ergün Turan (Fatih Belediye Başkanı)

2. Başkan Vekilliği - Ahmet Sarıkurt (Çorlu Belediye Başkanı)

Plan ve Bütçe Komisyonu

Şadi Yazıcı (Tuzla Belediye Başkanı)

Hüseyin Keskin (Sultanbeyli Belediye Başkanı)

Mevlüt Öztekin (Kağıthane Belediye Başkanı)

Tolga Tosun (Bandırma Belediye Başkanı)

Mustafa Günalp (Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi)

Denetim Komisyonu

Hasan Tahsin Usta (Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

Şeyma Döğücü (Sancaktepe Belediye Başkanı)

Volkan Yılmaz (Silivri Belediye Başkanı)

Murat Gerenli (Lüleburgaz Belediye Başkanı)

Muammer Keskin (Şişli Belediye Başkanı)