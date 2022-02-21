Lonca BİGG için son başvuru tarihi 23 Şubat

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, TÜBİTAK'ın girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı BİGG Programı için uygulayıcı kuruluş olarak başvuru almaya devam ediyor. Lonca BİGG başvurularını loncagirisim.com adresi üzerinden yapan girişimler, TÜBİTAK'ın 200 bin liraya varan hibe desteğinden yararlanma şansı elde edecek. TÜBİTAK BİGG'in 2022'nin ilk çağrı dönemi başvuruları 23 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk'ün, teknoloji odaklı inovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla 2017 yılında kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, İTÜ Çekirdek ile yaptığı iş birliğiyle, TÜBİTAK'ın girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı bin 512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı için yeni dönem başvuruları almaya devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, Lonca BİGG sürecinde girişimciler hem Lonca Girişimcilik Merkezi'nin hem de İTÜ Çekirdek'in networkünden faydalanmanın yanı sıra projelerini belli bir aşamaya getirmeleri durumunda Lonca'nın diğer desteklerinden de yararlanabiliyor. Lonca, BiGG Uygulayıcı Kuruluş olarak girişimcilerin iş fikirlerini loncagirisim.com adresi üzerinden alıyor. Girişimciler, TÜBİTAK'ın 2022'nin ilk çağrı dönemine, Lonca Girişimcilik Merkezi'nin internet sitesi üzerinden 23 Şubat 2022 Çarşamba gününe kadar başvurabilecek.

“Girişimler, 200 bin TL'ye varan hibe desteğinden yararlanacak”

Konu hakkında açıklamada bulunan Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, “Yenilikçi fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla 2017 yılında kurduğumuz Lonca Girişimcilik Merkezi, aradan geçen sürede, Türkiye'nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasında ön sıralarda yer almayı başardı. Bugüne kadar yüzlerce girişime dokunduk, fikirleri gün yüzüne çıkarttık. Girişimcilerimize hibe, mentorluk desteği, altyapı, kuluçka hizmeti sunduk. Ülkemizde girişim ekosisteminin gelişmesi ve girişimlerimizin dünya çapında yer edinmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merkezimizdeki girişimcilerimizin her birine hem ürün geliştirmeleri hem de günlük ihtiyaçlarında kullanmaları için 50 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği veriyoruz. TÜBİTAK'ın BİGG Programı için uygulayıcı kuruluş olmamızla birlikte bu programa başvuruları da kendi platformlarımız üzerinden alabiliyoruz. Böylece uygun görülen girişimler 200 bin TL'ye varan hibe imkanından faydalanabiliyor. Ürünü ve fikri olan, Ar-Ge çalışmaları, altyapı eksiklerini karşılamak isteyen girişimleri Lonca BİGG'e başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

23 Şubat tarihine devam eden başvurular için loncagirisim.com/basvuru adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.