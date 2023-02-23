Los Angeles Clippers, Westbrook'u kadrosuna kattı

NBA takımlarından Los Angeles Clippers, 34 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Russell Westbrook'u kadrosuna kattığını duyurdu.

NBA'de Batı Konferansı'nda mücadele eden Los Angeles Clippers, kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Los Angeles ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Utah Jazz ile kontratının feshi konusunda anlaşan Russell Westbrook'la sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards ve Los Angeles Lakers formaları da giyen Westbrook, bu sezon maç başına 15.9 sayı, 7.5 asist ve 6.2 ribaunt üretti. 2017'de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazanan 34 yaşındaki oyun kurucu, 9 kez de all-star seçilmişti.