İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Los Angeles Lakers'tan final için önemli adım

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, Houston Rockets’ı 110-100’lük skorla yenerek seride 3-1 öne geçti.

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100'lük skorla yenerek seride 3-1 öne geçti.


NBA'de Play-Off heyecanı tek maçla devam etti. Batı Konferansı yarı final dördüncü maçında Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100'lük skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve konferans finaline bir adım daha yaklaştı. Lakers'ta Anthony Davis 29 sayı, 12 riabund, 5 asist, LeBron James 16 sayı, 15 ribaund, 9 asist ve Alex Caruso 16 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Houston'da ise Russell Westbrook 25 sayı, 3 ribaund ve James Harden 21 sayı, 10 asistle mücadeleyi tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.