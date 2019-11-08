LÖSEV ile Zeka Gücü işbirliği

Turkcell, Ankara LÖSEV Okulu'nda bir Zeka Gücü Sınıfı açtı. LÖSEV ile ilk işbirliği olan bu sınıf ile bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocuklar, potansiyellerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

Turkcell, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Zeka Gücü Sınıfları ile geleceği aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen çok özel bir işbirliği ile Ankara LÖSEV'de bir Zeka Gücü sınıfı açıldı. LÖSEV Okulu öğrencilerinin faydalanacağı sınıfta, lösemi tedavileri tamamlanmış veya devam eden çocuklar, bilim ve teknoloji ile buluşacak. Yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojileri gibi eğitimler alan öğrenciler, bunlarla ilgili proje de geliştirebilecek.

Lösemili çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere 1998 yılında kurulan ve Türkiye'nin en itibarlı sivil toplum kuruluşlarından biri olan LÖSEV ile Zeka Gücü, bu proje ile ilk kez bir araya geldi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda yapılan açılışa okulda öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, LÖSEV gönüllüleri, eğitimciler ve aileler katıldı.