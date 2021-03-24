LÖSEV'e “Uğurlu” destek

Bu yıl uzaktan eğitime erişemeyen bin 500 çocuğun tablet ve bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan “Koşar Adım LÖSEV” kampanyasına Uğur Okulları'ndan önemli bir destek geldi.

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın lösemi ve kanser tedavisi tamamlanmış bin 500 çocuğun uzaktan eğitim materyallerinin karşılanması ve çocukların topluma kazandırılması amacıyla düzenlediği “Koşar Adım LÖSEV” kampanyasına Uğur Okulları da katıldı. 07 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 16.Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia'da başarı gösteren Uğur Okulları ve kampanyayı destekleyen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü ekibi, kısa süre içinde toplanan bağışlarla çocukları tablet, bilgisayar gibi uzaktan eğitim materyalleriyle buluşturdu.

Uğur Okulları Koşar Adım LÖSEV gönüllüleri, “Toplumsal sorumluluk duygumuzla her zaman olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının yanındayız. Bu projede hedefimiz daha çok çocuğumuzu ihtiyacı olan eğitim materyaliyle buluşturmaktı. Bağış için hedeflediğimiz rakamın iki katına ulaştık. Uğurlu ailemizin desteğiyle, gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın tüm kurumlara örnek olmasını diliyoruz. Destek olan tüm öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.