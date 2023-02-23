Lovren, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'da futbol yaşantısını sürdüren tecrübeli defans oyuncusu Dejan Lovren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Kariyerinde Liverpool, Zenit ve Dinamo Zagreb formaları da giyen 33 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı'yla çıktığı 78 maçta 5 gol kaydetti.

Lovren, Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 Dünya Kupası'nda da üçüncülük sevinci yaşadı.