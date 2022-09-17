İhlas Haber Ajansı

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Luan Peres, Alanyaspor maçını kaçıracak

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres, tedbir amacı olarak Alanyaspor maçı kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres, tedbir amacı olarak Alanyaspor maçı kadrosunda olmayacak.


Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Luan Peres, Süper Lig'de yarın oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Tedbir amaçlı olarak kadroda yer almayacak olan Brezilyalı futbolcunun durumu gün gün takip edilecek ve yapılan değerlendirmeler sonucuna göre yol haritası belirlenecek.


Luan Peres'in, Rennes maçında yaşadığı sakatlık sonrasında çekilen MR'da herhangi bir kırık durumu olunmadığı belirtildi.

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