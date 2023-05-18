Luan Peres'in 7 yıl sonra gelen gol sevinci

Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederek, bu sezonki ilk golünü attı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederek, bu sezonki ilk golünü attı. Peres ayrıca kariyerinde 7 yılın ardından gol sevinci yaşamış oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada sarı-lacivertlilerin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, 7 yılın ardından gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 58. dakikasında rakip fileleri havalandıran Peres, takımını da 2-0 öne geçirmiş oldu. 28 yaşındaki futbolcu attığı golle 7 yıllık aranın ardından rakip fileleri sarsmış oldu. Peres, son olarak 2016'da Brezilya'nın Porteguese takımında forma giydiği dönemde 2 gol kaydetmişti.