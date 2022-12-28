Luca Doncic, NBA tarihine geçti

NBA'de Dallas Mavericks, New York Knicks'i 126-121 mağlup etti. Karşılaşmada Sloven yıldız Luca Doncic, 60 sayı, 21 ribaund, 10 da asist yaptı ve maçı triple-double ile tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Günün öne çıkan mücadelesi Dallas Mavericks ve New York Knicks arasında oynanan, uzatmalar sonunda 126-121 Dallas'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmada 47 dakika sahada kalan Doncic, 31'de 21 saha içi isabet sağladı ve 60 sayıyla takımını galibiyete getirdi. 23 yaşındaki yıldız bu sezon 60 sayı atan ilk oyuncu ve NBA tarihinde 60 sayı, +20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 110 - Los Angeles Lakers: 129

Washington Wizards: 119 - Philadelphia 76ers: 111

Boston Celtics: 126 - Houston Rockets: 102

Toronto Raptors: 113 - Los Angeles Clippers: 124

Indiana Pacers: 129 - Atlanta Hawks: 114

Oklahoma City Thunder: 130 - San Antonio Spurs: 114

Memphis Grizzlies: 108 - Phoenix Suns: 125

Dallas Mavericks: 126 - New York Knicks: 121

Golden State Warriors: 110 - Charlotte Hronets: 105

Sacramento Kings: 106 - Denver Nuggets: 113