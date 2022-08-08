Lucas Torreira resmen Galatasaray'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ve önceki gün transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul'a getirttiği Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile 4 yıllığına sözleşme imzalandı.

Galatasaray, orta saha futbolcusu Lucas Torreira ile 31.05.2026 tarihine kadar sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar sözleşme detaylarının yer aldığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.”