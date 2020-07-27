Lucescu 4 günde istifa etti

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 4 gün önce anlaşan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, taraftarın tepkisinden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Lucescu, yaptığı açıklamada istifa ettiğini söyleyerek, "Ne yazık ki Dinamo Kiev'deki görevimden vazgeçmek zorunda kaldım. Surkis Ailesi'ne bana duydukları güven ve davetleri için teşekkür ediyorum. Ancak takımın fanatik taraftarlarından gelen düşmanlık ortamı içinde görev yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.