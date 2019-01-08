Lucescu, TFF 2. Lig karmaları maçını izledi

Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karma takımlar, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Müsabaka sonucunda Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 2-1 yendi. Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.

A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karma takımlar bugün Riva'daki TFF tesislerinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi TFF Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile A, Ümit ve Genç milli takım antrenörlerinin yanı sıra çok sayıda kulüp temsilcisi ve futbolcu temsilcisi de takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşma öncesinde maçlarda yer alan futbolculara kısa bir konuşma yaptı.

Karma organizasyonu kapsamında, yarın saat 13.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan iki takım mücadele edecek.