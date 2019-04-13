Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı izledi. Lucescu'ya milli takımda yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu eşlik etti.

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını takip eden isimler arasında A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Mircea Lucescu da vardı. Son dönemde Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında ismi geçen Rumen çalıştırıcı, karşılaşmayı A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu ile birlikte izledi.