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Lucescu tribünde

A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı izledi. Lucescu'ya milli takımda yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu eşlik etti.


Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını takip eden isimler arasında A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Mircea Lucescu da vardı. Son dönemde Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında ismi geçen Rumen çalıştırıcı, karşılaşmayı A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu ile birlikte izledi.

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