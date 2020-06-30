Luigi Datome'nin Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana forması giyen ve başarılarda büyük rol üstelenen İtalyan basketbolcu Luigi Datome ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertliler ile birçok başarıya imza attı. Bu süreçte 2017 yılında İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen THY Euroleague Final-Four'da kupayı kazanan ekibin önemli bir parçasıydı. Datome, Basketbol Süper Ligi'nde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşarken (2016, 2017, 2018), 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu (2016, 2019, 2020) ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu (2016, 2017) gördü. Deneyimli basketbolcu ayrıca Fenerbahçe ile üst üste 4 kez Euroleague Final-Four'da mücadele etti.

Luigi Datome, 2016 yılında Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki finalde serinin MVP'si (En değerli oyuncu) seçildi. Yıldız oyuncu 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye Kupası'nda, 2017 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda MVP oldu.

Fenerbahçe ile Euroleague'de 159 karşılaşmada görev alan Datome, 9.6 sayı, 3.7 ribaund ve 1.2 asist ortalamasıyla mücadele etti. İtalyan oyuncu, Basketbolcu Süper Ligi'nde de normal sezon ve play-offlarda toplam 123 maça çıktı ve 9.7 sayı, 3.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamasıyla oynadı.

NBA'de Detroit ve Boston'da oynadı

Basketbola Olbia Basket altyapısında başlayan Luigi Datome, Montepaschi Siena ile profesyonel basketbol kariyerine adım attı. İtalyan basketbolcu Avrupa'da ayrıca Virtus Roma ve Scafati formaları ile mücadele etti. Yıldız basketbolcu, NBA'de de Doğu Konferansı takımlarından Detroit Pistons ile Boston Celtics'te oynadı.