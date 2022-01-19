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Luis Campos Galatasaray için İstanbul'da

Poretkizli futbol adamı Luis Campos, Galatasaray’da danışmanlık görevi için İstanbul’a geldi.

Poretkizli futbol adamı Luis Campos, Galatasaray'da danışmanlık görevi için İstanbul'a geldi. Campos, Başkan Burak Elmas ile görüşme gerçekleştirecek.


Galatasaray'da danışmanlık görevi için Luis Campos, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas tarafından görüşme gerçekleştirmek için İstanbul'a davet edilen Campos, 17.00'de İstanbul'a indi. Başkan Burak Elmas ile görüşecek olan Campos'un yarın oynanacak Kasımpaşa maçını da NEF Stadyumu'nda takip etmesi bekleniyor.

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