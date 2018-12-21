Luka Doncic'in 32 sayısı Dallas'a yetmedi

Los Angeles Clippers, Steplas Center'da karşı karşıya geldiği Dallas Maverick'i 125-121 mağlup etti. Dallas'ın Sloven basketbolcusu Luka Doncic kariyer rekorunu kırarak 32 sayı kaydetti.

NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Miami Heat, AmericanAirlines Arena'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 101-99'luk skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini elde etti. Miami'de Josh Richardson 22 sayı, 7 asist ve Tyler Johnson 19 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligde 15. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden'ın 35 sayı, 12 asist ve 6 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi. Houston'da ayrıca Eric Gordon 20 sayı, 3 asist ile oynadı.

Dallas'ta üst üste 4. yenilgi

Los Angeles Clippers, Steplas Center'da karşı karşıya geldiği Dallas Maverick'i 125-121 mağlup etti ve 18. galibiyetini aldı. Clippers'ta Danilo Gallinari 32 sayı, 6 ribaund, Lou Williams 26 sayı, 8 asist ile takımına katkıda bulundu. Üst üste 4. toplamda da 15. yenilgisini aladan Dallas'ta ise Luka Doncic'in 32 sayı, 5 asist ve 4 ribaundu maçı kazanmaya yetmedi. Doncic attığı 32 sayı ile NBA'de kişisel rekorunu kırdı.

NBA'de heyecan 10 karşılaşma ile devam edecek.