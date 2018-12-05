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Luka Doncic'li Dallas evinde Portland'ı mağlup etti

NBA’de Dallas Mavericks sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers 111-102 mağlup etti ve 12.

NBA'de Dallas Mavericks sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers 111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ta forma giyen Sloven basketbolcu Luka Doncic 21 sayı ve 9 ribaund ile oynayarak takımının etkili ismi oldu.


NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Portland Trail Blazers 111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 21 sayı, 9 ribaund, Wesley Matthews 17 sayı, 2 asist ve DeAndre Jordan 12 sayı, 17 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligde 11. yenilgisi alan Portland'da ise Damian Lillard'ın 33 sayı, 8 asist ve CJ McCollum'un 18 sayı, 4 asisti yetmedi.



Utah Jazz evinde San Antonio'yu farklı geçti


Utah Jazz Vivint Smart Home Arena'da mücadele ettiği San Antonio Spurs'ü 139-105'lık skorla yendi ve 12. galibiyeti aldı. Utah'ta Donovan Mitchell 20 sayı, 2 asist ve Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan San Antonio'da ise Jakob Poeltl'in 20 sayı, 7 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.


NBA'de heyecan 10 maç ile devam edecek. Günün sonuçları ise şöyle:



Indiana Pacers: 96 - Chicago Bulls: 90


Miami Heat: 90 - Orlando Magic: 105


Dallas Mavericks: 111 - Portland Trail Blazers: 102


Phoenix Suns: 105 - Sacramento Kings: 122


Utah Jazz: 139 - San Antonio Spurs: 105

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