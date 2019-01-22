"Lüks araç sorunu çözülürse 2 milyar liralık kaynak oluşur"

Özel ithalat yoluyla Türkiye'ye getirilerek piyasada dolaştırılan lüks araçlardaki sorun çözüm bekliyor. İMAS Başkanı Ertemel, 2017 yılında getirilen ve 6 ay süreyle uygulanan kanunun devam ettirilmesiyle devletin 2 milyar liralık kaynak elde edebileceğini vurguladı.

Özel ithalatla Türkiye'ye getirilen lüks araçlardaki problem ediyor. Bu araçların ithalatında yaşanan mevzuat dışı uygulamalar, araç sahiplerini daha sonra ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle 2011 yılında başlayan ve 2013 dönemine kadar yapılan özel ithalat ile Türkiye'ye getirilen 47 bin lüks otomobilin çoğunda tedbir bulunurken bir kısmı ise el konulmuş durumda bekliyor.

Daha önce magazin dünyasında ‘lüks araca el konuldu' şeklindeki haberlerde rastladığımız konu, yeniden gündeme geldi. Problemli 42 bin araçtan bir tanesine sahip olan Çağrı Keskin'in aracına el konuldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Keskin, yetkililere seslenerek kendisi gibi mağdurlar için af istedi.

Konuya görüş getiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sorunun çözümü amacıyla 2017 yılında 6 ay yürürlükte kalan kanunun yeniden çıkarılması gerektiğini söyledi. Ertemel, “27 Ocak 2017 tarihinde federasyonumuzla birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde bir kanun geldi. Bu kanun, yaklaşık 6 ay yürürlükte kaldı. Biz, bu 6 ayın çok az bir süre olduğunu belirtmemize rağmen süre uzatımını başaramadık. Bu 6 ayın, ilk 5 ayı gümrük ile maliye arasında yazışmalar şeklinde geçti. Bunu duyurusu az olduğu için 47 bin aracın yaklaşık 5 bin tanesi bu yasadan faydalanabildi. Şu anda ülkemizde 42 bin tane sorunlu araç bulunmakta. Birçoğuna tedbir konuldu ya da birçoğu yediemin parklarında çürümeye terk edilmiş olarak bırakıldı'' diye konuştu.

''İmar affı gibi araç barışı olarak tekrar gündeme gelmesini istiyoruz''

Vatandaşın bu konuda elinden şuanda hiçbir şey gelmediğini söyleyen Ertemel, “Mahkeme süreçleri devam ediyor. Araca tedbir konulduktan sonra mahkeme süreci en az 2 ya da 3 sene sürüyor. Bu zaman içinde vatandaş, ne aracı satabiliyor ne değiştirebiliyor ne de bir tasarrufta bulunabilir. Vatandaş sadece mahkeme yoluyla bu işlerin çözümüne gitmeye çalışıyor. Bunun bir imar affı gibi araç barışı olarak tekrar gündeme gelmesini sektör temsilcileri olarak canı gönülden istiyoruz. Hem bu araçları kullananların mağduriyeti giderilmesi açısından hem mahkeme yüklerinin hafiflemesi açsından hem de bu araçların gerçekten yeniden ticarette işlem görmesi bakımında bu kanunun tekrar yürürlüğe girmesini, sektör temsilcileri olarak devletimizden istiyoruz ve bekliyoruz'' dedi.

''ÖTV bedellerinin 2 milyar TL olacağını tahmin ediyoruz''

İthal araçlarının durumu çözüldüğünde devletin alacağı ÖTV miktarına değinen Ertemel, ''Devletimizin, çıkan yasayla birlikte tedbirli araçların ÖTV bedelinden yüzde 25'i, tedbir konulmayan araçların yüzde 15'i kadar vergi toplamıştı. Bu vergilerin toplanması konusunda da devletimize tekrardan büyük fayda getireceğine inanıyoruz. Bu bedelin 1,5-2 milyar TL olacağını tahmin ediyoruz. Konuyla ilgili olarak devletimizden beklediğimiz; kanunun ivedilikle tekrar yürürlüğe alınmasıdır. Bu konuda yapılacak olan çalışmalarla hem 3'üncü kişilerin mağduriyeti giderilecek hem bu araçlar tekrar alım-satımda otomotiv firmaları tarafından işlem görecek hem de mahkeme yükleri ortadan kalkarak devletle milletin barışması sağlanacaktır'' şeklinde konuştu.