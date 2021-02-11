Lüks araçla far hırsızlığı kamerada

Esenler'de lüks araçla park halinde bulunan otomobilin yanına gelen şüpheliler, farlarını çalıp kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibi Mehmet Ali Uzunkaya üzgün olduğunu belirterek, “Farları alıp tamponu dağıtmışlar. Aracımda büyük maddi hasar oluştu. Mağdurum çok üzgünüm" dedi.

Olay, Esenler Kemer Mahallesi, Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 Şubat Salı günü 23:15 sıralarında lüks araçla cadde üzerinde ilerleyen şüpheliler bir aracı gözlerine kestirdi. Araçla geri geri gelen iki hırsız, 34 BBF486 plakalı aracın iki farını kısa sürede çalıp tampona da zarar verdikten sonra kaçtı. Araçta 25 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri araç sahibine haber verip, olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Farları alıp tamponu dağıtmışlar"

Araç sahibi Mehmet Ali Uzunkaya çok üzgün olduğunu belirterek, “Devriye atan polis arkadaşlar haber verdi. Farları alıp tamponu dağıtmışlar. Aracımda büyük maddi hasar oluştu. Mağdurum çok üzgünüm. Bunu yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.