Lüks araçlı magandalar yakalandı: Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü

Büyükçekmece E-5'te geçtiğimiz Pazar günü milyonlarca lira değerindeki araçlarla düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücü ile silahla havaya ateş eden sürücü yakalandı. Havaya ateş açan şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı. 6 kişiye toplam 3 bin 102 lira para cezası kesildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde yaşanmıştı. 6 sürücü lüks marka araçlarla düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürmüş, sürücülerden biri silahla havaya ateşte etmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Büyükçekmece polisi, araçların plakasını tespit etti. Ekipler sürücülere, saygısızca araç kullanmaktan 196'şar lira, aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek suçunda 196'şar lira ceza kesti. Yine araçlar arasında bir araca ise plakasının farklı okunmasını ya da okunmamasına sebep olacak şekilde değişiklik yapmak suçundan 750 lira cezai işlem uygulandı. 6 sürücüye toplam 3 bin 102 lira para cezası kesildi.

Öte yandan görüntülerde havaya ateş ettiği belirlenen Yusuf K. isimli şahıs hakkında ise Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nce idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.