Lüks giyim pandemi dinlemiyor

Moda markaları pandemi döneminde taviz vermeden binlerce liraya ürün sergilemeye devam ediyor.
Giyim markaları salgın döneminde fiyatlarda indirime gitmeyi tercih etmiyor. Lüks markalar ekonomik açıdan zor günlerden geçilen bu günlerde bir bluzu 5 bin TL'den satışa sunuyor.
Yüzde 60 indirimli
Hazır giyim markası Beymen, sanal alışveriş uygulaması üzerinde satışa çıkardığı ürün ile dikkatleri üzerine çekti. Lüks bir markanın ürünü olan bluz, 5 bin TL'den alışveriş meraklılarının beğenisine sunuldu. öte yandan söz konusu bluzun yüzde 60 indirim avantajıyla sunulduğu belirtiliyor. Bluzun indirimsiz fiyatı ise 12 bin 250 lira olarak görülüyor.