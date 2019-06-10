Lüks otellerden Babalar Günü'ne özel etkinlikler

Bu yıl 16 Haziran'a denk gelen Babalar Günü'ne özel olarak bir dizi etkinlikler düzenleniyor. İstanbul'daki iki lüks otelde babalar için keyifli etkinlikler planlıyor.

Babalar Günü'nün yaklaşmasıyla hediye telaşının yanı sıra ailecek keyifli zaman geçirmek isteyenler için de programlar organize dilmeye başlandı. İstanbul'da hizmet veren iki lüks otel Conrad İstanbul ve Hilton İstanbul Bosphorus, babalara özel etkinlikler planlıyor.

Hilton İstanbul Bosphorus, havuz başında gerçekleşecek olan Babalar Günü Barbekü Brunch'ı ile bu günü karşılayacak. Bugüne özel olarak babalardan havuz giriş ücreti de alınmayacak. Etkinlik 16 Haziran Pazar günü 12:00-16:00 saatleri arasında misafirlerine hizmet vermeye hazırlannıyor.

Conrad İstanbul Bosphorus ise Babalar Günü'nde babasına özel bir hediye vermek isteyenleri, boğaz manzaralı terasta serpme kahvaltı keyfine davet ediyor. 16 Haziran Pazar günü 11.00-14.00 saatleri arasında servis edilecek yöresel Türk lezzetlerinden oluşan serpme kahvaltı ile babalar mutlu edilecek.