Lüks otomobil markasının ilk SUV'u Türkiye'de

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin'nin tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX, kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX, Turkey İstanbul Yeniköy'deki Showroom'unda yerini aldı. Yeni modelin Kasım ayında satışa sunulacağı aktarılırken, spor otomobil özelliğine sahip olduğu vurgulandı. D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, DBX'in lüks spor segmentindeki diğer rakiplerine göre çok sayıda teknik üstünlüğü söyledi.

''Spor otomobil özelliğine sahip bir SUV''

Yeni modelin özelliklerine değinen Nevzat Kaya, ''4.0 V8 benzinli 550 HP motora sahip yeni model birçok kritik noktada sınıfının en iyisi olarak öne çıkmayı başarıyor ve üstünlükleri ile göz dolduruyor. Bunlardan en önemlisi araçta 700 NM Maksimum Torkun 2 bin RPM'den itibaren devreye girmesi ve 5 bin RPM'e kadar aktif olması çok önemli. Ayrıca dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatması da takdire şayan bir konu. Üstelik bunu yaparken arka taraftaki elektrik diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlarda mükemmel performans sunabiliyor. Tüm Aston Martinlerde olduğu gibi kendine özgü şahsi ve gövde yapısı ile öne çıkan yeni model, başka hiçbir marka ile ortak bir platform kullanmamasının faydasını görüyor. Tasarımcılara özellikle süspansiyon sistemini tasarlarken çok fayda sağlamış ve özgürce hareket etme imkanı vermiş, sonuç olarak da bu arka süspansiyonlarda ağırlık merkezini daha aşağı çekmelerine olanak sağlarken, diğer yandan da 638 litre ile rakiplerinin çok üstünde bir bagaj hacmi sağlamış. Yeni model, 1 derece başına 27 bin NM burulma sertliği ile de sınıfının en yükseğine taşınmış durumda Ayrıca 54:46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri standart tam otomatik şanzıman aracın dinamizmini körüklerken 3 odacıklı havalı amortisörler de konfordan ödün vermemesini ve farklı sürüş modlarına adapte olmasını sağlıyor'' dedi.

Kaya, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, otomatik uzun far sistemi gibi birçok elektronik güvelik opsiyonu ise aracımızda yine standart olarak gelen özellikler arasında.Markanın diğer tüm modellerinde olduğu gibi kendine özgü şasi ve gövde yapısı ile öne çıkan yeni model, başka hiçbir marka ile ortak bir platform kullanmamasının faydasını görüyor, tasarımcılara özellikle süspansiyon sistemini tasarlarken çok fayda sağlamış ve özgürce hareket etme imkanı vermiş, sonuç olarak da bu arka süspansiyonlarda ağırlık merkezini daha aşağı çekmelerine olanak sağlarken, diğer yandan da 638 litre ile rakiplerinin çok üstünde bir bagaj hacmi sağlamış''.

Yeniköy'de yerini alan yeni modelin test aracının kasım ayında Türkiye'de olacağı belirtildi. Kullanıcıların, kasım ayında deneyimleyebileceği yeni modele yıl bitmeden sahip olabileceği aktarıldı.