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Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini göstermeye başladı. Ayazağa-Cendere Caddesinde suda mahsur kalan lüks otomobil ise kurtarılmayı bekledi.


İstanbul'da etkisini gösteren yağmur kent genelinde su birikintilerinin olmasına neden oldu. Bundan dolayı Sarıyer'deki Ayazağa - Cendere Caddesi Kemerburgaz istikametinde lüks otomobil seyir halinde iken su birikintisi içerisinde kalarak yoluna devam edemedi.


Caddede biriken sudan dolayı yoluna devam edemeyen lüks otomobil sürücüsü durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri, su biriken caddeye çekici göndererek aracın alınması için çalışma başlattı.


Yağmur gece vakti boyunca etkisini sürdürmeye devam etti.

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