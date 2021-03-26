Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğarken birçok isim sosyal medya hesaplarından oyuncu için taziye mesajı yayınladı.

Birçok dizide oynayan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğarken birçok isim sosyal medya hesaplarından Ahmeti için taziye mesajı yayınladı.

Bülent Şakrak, “Ah bee koca Arnavut. Devrin daim olsun”

Ceyda Ateş, “Canım Luran, Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım. Mekanın cennet olsun”

Kaan Urgancıoğlu, “Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum”

Hazal Kaya, “Çok üzgünüm gözyaşlarım durmuyor. Çok özleyeceğiz loçkam. Bu ne zamansız ölüm”

Celil Nalçakan, “Tanışmak kısmet olmadı, ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima. Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şad olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.