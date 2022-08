Lütfü Savaş: “Hatay artık spor şehri oldu”

Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın artık bir spor şehri olduğunu ifade ederek, 3-4 Eylül'de yapılacak olan Aba Güreşi organizasyonuna dikkat çekti ve, “Aba Güreşi'ni ayakta tutmak boynumuzun borcudur” dedi.

Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da sporun günden güne daha çok kişiye yayıldığını ifade etti. İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Savaş, “Hatay denildiğinde önce aklımıza gastronomi, kültür, tarih, Expo geliyor ama herkesin unuttuğu bir şey var, Hatay artık Türkiye'de tüm branşlarda Süper Lig'de en çok takımı olan şehir. 2 tane futbol takımımız var. Kadın ve erkek takımları Süper Lig'de. Bunun dışında da 10 takımımız kendi branşlarında en üst ligde. Kadın basketbol, erkek voleybol, erkek hentbol, satranç, masa tenisi, 5 tane erkek işitme engelli futbol, 5 tane sutopu takımımız şu anda üst liglerde. Kadın basketbol takımımız 2 kez Cumhurbaşkanlığı elde etti. Satrançta 2 Türkiye şampiyonluğumuz var. Güzel bir spor kompleksimiz var. Günde 1500, 1600 kişi buradan faydalanıyor. 26 branşımız var. Bu kadar branşı olan takımımız yok. Bireyse sporcular konusunda da çok zenginiz. Türkiye ve dünyada derece yapan sporcularımız var. 14 yıldır Belediye Başkanıyım ve sporla da yakinen ilgileniyorum. Şu anda Hatay bir spor şehri oldu. Ekonomik sıkıntılar ve Suriyeli misafirlerimizle, moral ve motivasyon bağları güçlensin. Bu nedenle özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaları konusunda teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Geride kalan 14 senede nelerin değiştiğiyle ilgili konuşan Lütfü Savaş, “Biz bu takımı aldığımızda küme düşmek üzereydi. Ben göreve geldiğimde Hatayspor kendi liginde sondan 2'si sıradaydı ve son dakikada kurtulduk diyebilirim. Kalıcı olmak istiyoruz. Diğer branşlarda da takıları biz kurduk ve Süper Lig'e kadar çıkardık. Amacımız Hatay'da gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesi. Bir de tabii ki derslerinde başarılı oluyor” dedi.

“Aba Güreşi'ni ayakta tutmak boynumuzun borcu”

Son olarak 3-4 Eylül'de düzenlenecek olan Aba Güreşi Şampiyonası'yla ilgili konuşan Savaş, “3-4 Eylül'de 11. kez Aba Güreşi organizasyonumuz olacak. Her yıl eylül ayının başında yapıyoruz bunu. 45 ülkeden katılımcılar bekliyoruz Güzel bir organizasyon oluyor. Bizim orada çim mersah (Güreş alanı) yaptırdık, çok da güzel oluyor. 2 bin 500 kişi sabaha kadar güreş izletiyoruz. Türkiye'de her kategoriden ilk 6'yı turnuvaya hazırlıyoruz. 3-4 Eylül'de de dünyadan gelen bütün güreşçilerle müsabaka yapmalarını sağlıyoruz. Sibirya'dan Moğolistan'a', Avrupa'dan balkanlara dek birçok ülkeden sporcular geliyor. Birçok temsilciliğimiz oldu. Çünkü Aba Güreşi zamanında yakın savaş sanatı olarak geçiyor. Tarihe baktığınız zaman Samba, Judo, Kuşak Güreşi, hep Aba Güreşi'nden türemiştir. Bunların atasının ayakta durması gerekiyordu. Biz de merkezi Hatay'da olan federasyon olarak bunu dünyaya yaymak ve ayakta tutmak istedik. Seyir zevki yüksek bir branş. Bunu ayakta tutmak her Türk'ün olduğu gibi bizim de boynumuzun borcu” diyerek sözlerini tamamladı.