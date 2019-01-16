Lütfü Savaş: “Hatayspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz”

İstanbul'da Hatay Dernekler Federasyonu'nun açılışını yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Hataysporumuz bugün Play-Off'u kovalıyor. Bu iş sadece ekonomiyle olmuyor, birlik ve beraberlikle oluyor. İnşallah Hatay'ı Süper Lig'de görürüz” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul'da Hatay Dernekler Federasyonu'nu açtı. Hataylı hemşehrileriyle İstanbul'da buluşan Başkan Savaş, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Bu akşam Medipol Başakşehir ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten Başkan Savaş, “Gönüllerin kültür başkenti Hatay'dan, Avrupa'nın kültür başkenti İstanbul'a göç eden 115 bin Hataylı hemşehrimizi bugün bir çatı altında toplamak bizi onurlandırdı. Hataysporumuz bugün Play-Off'u kovalıyor. Türkiye Kupası'nda da Son 16'ya kalarak büyük başarıya imza attık. 7 yıldır savaşın gölgesinde moral olarak sığlaşan Hatay, bugün bu iki güzel olayı yaşıyor. Biz bugün Hataysporumuzu hep birlikte destekleyeceğiz. İnşallah bizleri mutlu eden bir sonuç alırız. Süper Lig'in liderini mağlup ederek avantajlı bir skorla memleketimize gideriz” diye konuştu.

“Hedef Süper Lig”

Hatayspor'u Süper Lig'de görmek istediklerini belirten Başkan Savaş, “Biz Hatay'ı Süper Lig'de oynatacak bir pozisyona getirdik. Süper Lig'de oynayacak bir ortamı hazırladık. Her şey ekonomide bitmiyor. Buna yürek ve birlik, beraberlik gerekir. Biz bunu sağladık. İnşallah Hatay'ı Süper Lig'de görürüz. Hatay da spordan beklediği lezzeti umarım alır” açıklamasını yaptı.

“Aba Şampiyonası ile adımızı dünyaya duyurduk”

Hatay için projelerinde hız kesmeyeceklerini belirten Başkan Savaş, “EXPO 2021'in çalışmalarına yapacağız. Hatay'ın kalbi EXPO'da açacak. Eğitim, ticaret, kültür alanında çalışacağız. 300 dönümlük alan içinde, Hatay'ın geleceği için büyük bir proje olacak. Hatay'ı sadece turizm, tarih kenti değil, ticaret ve spor kenti de yapmalıyız. Biz enlerimizi ortaya çıkardığımız zaman Hatay iyi yere gelecek. ABA Dünya Kupası'nı yapıyoruz. En son yaptığımız şampiyonaya 39 ülke geldi. İran, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi bütün komşularımız katılıyor. Bugüne kadar yüz yıllık dünya federasyonları 15-20 ülke ile organizasyon yaparken biz sadece 9 yılda 39 ülkeyi getirdik. Ata sporumuzu dünyaya duyurduk. Dünya federasyonumuzu kurduk ve 25-30 civarında bize bağlı federasyonlar var. Bunu başarmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.