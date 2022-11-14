Lütfü Savaş: “Takımı güzel hazırlayacağız ve bıraktığımız yerden devam edeceğiz”

Dr. Lütfü Savaş, Dünya Kupası arasında takım olarak eksikleri gidereceklerini söyleyerek, "Daha sonra bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Süper Lig'de hedefimiz her zaman ilk 10'da bitirmek. Geçen yıllarda olduğu gibi tekrardan başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Dr. Lütfü Savaş, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Mücadelesi yüksek bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getiren Savaş, “Karşılaşmada iki takım da alt sıralardan kurtulma, tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veriyordu. Takımların birbirine denk olduğu karşılaşmada sonuç itibariyle maçı kazanan taraf Hatayspor oldu. Bu sonuçla mutluyuz. Önümüzdeki süreç içerisinde daha çok çalışıp, tehlikeli bölgeden hızlıca uzaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Sahada emeği geçen hakemlerden, oyunculara herkesi tebrik ediyorum. Hatayspor'un lig sıralamasında, bu basamaklarda olmaması lazım. Hatayspor ligin üst sıralarına oynaması gereken bir takım. Kötü başladık, şu an toparlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası arasında eksiklerimiz gidereceğiz"

"Volkan Demirel takımın başına geldiği süreçten sonra Hatayspor'u daha farklı sıralamalarda göreceğiz" diyen Başkan Savaş, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası arasında eksiklerimiz gidereceğiz. Takımı güzel bir şekilde hazırlayıp, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bu karşılaşma sonucu ile 4. galibiyetimiz; 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldık. Ligin devamında bu ortalama ile devam edersek zaten 6. ya da 7. sırada bitiririz. Süper Lig'de hedefimiz her zaman ilk 10'da bitirmek. Geçen yıllarda olduğu gibi tekrardan başarılı olmak istiyoruz.”