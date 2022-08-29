Lütfü Savaş: “Tedavi neyse teknik ekip o tedaviyi uygulayacaktır”

Süper Lig'de yeni sezona iyi başlayamayan Hatayspor'da Onursal Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Ben biraz sabır istiyorum taraftarlarımızdan. Önümüzdeki günlerde tedavi neyse teknik ekip o tedaviyi uygulayacaktır. Yönetim de kendine düşen görevi yapacaktır” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor'un son durumu ve transfer çalışmalarını İHA'ya değerlendirdi. Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 maçından puansız ayrıldıklarını hatırlatan Savaş, “Trabzonspor ile oynuyorsunuz, yüzde 52 top sizde, Antep ile oynuyorsunuz yüzde 70 küsur top sizde. Dün yüzde 66 top bizde ama zaman zaman yapmış olduğumuz bireysel hatalar sonucunda gol yiyoruz. Buna karşılık rakip taraf da ceza sahası içerisinde yeterli verimlilikte çalışamıyoruz. Bu talihsiz günlerin yakın zamanda biteceğini düşünüyorum. Daha 36 maç var. Lig uzun bir maraton. Taraftarlarımız üzülmesinler. Bu takımı sıfırdan bu yerlere getiren yönetim, burada da nasıl tutacağını bilir. Ben biraz sabır istiyorum taraftarlarımızdan. Teknik ekip ve futbolcular gerçekten iyi çalışıyor ama tek eksiğimiz sonuç. İnşallah yakın zamanda sonuç almaya da başlayacağız. Tekrar geçmişte görmüş oldukları Hatayspor'u görmeye başlayacaklar. Bence gidişatımız iyi ama almış olduğumuz mağlubiyetler hanemize negatif puan olarak yansıdı. Önümüzdeki günlerde tedavi neyse teknik ekip o tedaviyi uygulayacaktır. Yönetim de kendine düşen görevi yapacaktır. Kimse bu konuda çok üzülmesin. Tabii ki mağlup olunca her taraftar üzülür ama bu günlerin geçici olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Santrfor aldık”

Transfer çalışmalarına da değinen Başkan Savaş, “Bir tane santrfor aldık, yurt dışından. Milli takımında oynayan genç bir oyuncu. Hem açık hem santrfor hem de santrfor arkası oynayabiliyor. Çok fonksiyonel bir çocuk. Hızlı, dripling yapabilen, topu iyi kullanan, teknik kapasitesi yüksek bir santrfor. Daha önce bir Boupendza vardı, hiç yoktan geldi. Büyük bir değer sahibi oldu. Bu da o kumaşta bir çocuk. Genç, 25 yaşında. İnşallah camiamıza hayırlı olur. Belki 1-2 transferimiz daha olur” diye konuştu.