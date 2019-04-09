İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Luyindama'ya 2 maç ceza

Evkur Yeni Malatyaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde rakibine yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart gören Galatasaray’ın savunma oyuncusu Christian Luyindama’ya 2 maç ceza verildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde rakibine yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart gören Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya 2 maç ceza verildi. Luyindama ligde oynanacak olan Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında takımını yalnız bırakacak.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden Luyindama, rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki oyuncuya 2 maçtan men cezası verdi. Hafta sonunda ligde oynanan Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezasını çeken Luyindama, kendisine verilen 2 maçlık cezayı Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında çekecek. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Luyindama'nın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Marcao da Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.