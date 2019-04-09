Evkur Yeni Malatyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde rakibine yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart gören Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya 2 maç ceza verildi. Luyindama ligde oynanacak olan Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında takımını yalnız bırakacak.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden Luyindama, rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki oyuncuya 2 maçtan men cezası verdi. Hafta sonunda ligde oynanan Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezasını çeken Luyindama, kendisine verilen 2 maçlık cezayı Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında çekecek. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Luyindama'nın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Marcao da Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.