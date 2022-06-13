Lygos Clinic kurucusu Sinan Özer, ”Son zamanlarda Hollywood gülüşüne ilgi arttı”

Biz de bunun bilincinde olup hastalarımıza en mükemmel sonucu vermeye çalışıyoruz. Özellikle son dönemlerde Hollywood gülüşü olarak bilinen Hollywood Smile'la ilgi ve talep oldukça arttı” dedi.

Türkiye, estetik operasyonlarda dünyanın önde ülkeleri arasında yer alıyor. İnsanlar dış görünümünü değiştirmek için çeşitli estetik operasyonlar yaptırıyor. İstanbul'da hizmet veren Lygos Clinic kurucusu Sinan Özer son zamanlarda trend haline gelen Hollywood Smile işlemi hakkında bilgiler verdi. Hollywood gülüşü tasarımının Hollywood starlarının gülüşünden esinlenerek yapıldığını ifade eden Özer, “Yaptığımız gülüş tasarımlarıyla bireylerin yüzünde daha estetik ve simetrik bir gülümseme oluşturuyoruz” dedi.

“Hollywood Smile'la ilgi oldukça arttı”

Son zamanlarda Hollywood gülüşüne ilginin çokça arttığını belirten Özer, “Lygos Clinic olarak saç ekimi ve diğer estetik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz dünyanın estetik merkezi haline geldi. Biz de bunun bilincinde olup hastalarımıza en mükemmel sonucu vermeye çalışıyoruz. Özellikle son dönemlerde Hollywood gülüşü olarak bilinen Hollywood Smile'la ilgi ve talep oldukça arttı. Kendi dişlerinden ve gülüşünden estetik olarak memnun olmayan birçok hastamız var. Biz de Hollywood Starlarının gülüşünden esinlenerek yaptığımız gülüş estetiği işlemiyle hastalarımızın istedikleri şekilde gülmelerini sağlıyoruz. Tabii ki bu işlem zannedildiği kadar kolay bir işlem değil. Yapılan gülüş tasarımının kişinin yüz hatlarına uyumlu olması gerekiyor” diye konuştu.

“Hastalarımız daha estetik ve simetrik bir gülüşe sahip oluyor”

İşlem öncesinde ağız ve dişlerdeki sıkıntıların giderildiğinin altını çizen Özer, “İşleme başlamadan önce hastalarımızın ağız, diş, diş eti ve dudak yapılarını inceliyoruz. Röntgen cihazları yardımıyla detaylı ağız ve çene muayeneleri gerçekleştiriyoruz. Öncelikle hastalarımızın varsa diş eti ve çürük problemlerini gideriyoruz. Çürük ve diş eti problemlerini giderdikten sonra hastalarımızın yüz yapısına en uygun gülüş tasarımını yine hastalarımızın istekleri doğrultusunda tasarlıyoruz. Yaptığımız işlemlerle hastalarımız daha estetik ve simetrik bir gülüşe sahip oluyor” şeklinde konuştu.