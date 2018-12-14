M. Başakşehir ile Galatasaray 21. randevuda

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 21. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 10'a 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 15 hafta turuncu-lacivertliler 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 25 puanla yedinci sırada bulunuyor.

21. randevu

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda 10 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 6 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Aslan, 34 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir ise 31 gol attı.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray evinde 2-0, Başakşehir de sahasında 5-1 galip gelmişti.

Son 10 maçta 2 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor. 9'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 10 karşılaşmada turuncu-lacivertliler 5 kez sahadan galip ayrıldı. 3 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Son maçlarda Başakşehir üstün

Galatasaray, son dönemde rakibini oynadığı mücadelelerde galip gelmekte zorlanıyor. M. Başakşehir son 5 resmi maçta 4 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar ise 1 kez 3 puan alabildi. Aslan o galibiyetini geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmada elde etti.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Düdük Ümit Öztürk'te

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Serkan Çınar görev alacak Denizli bölgesi hakemi olan Öztürk, daha önce 6 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Öztürk'ün yönettiği 6 maçta da sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrıldı.