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m-TOD ve GSMA'dan işbirliği

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), Uluslararası GSM Birliği (GSMA) ile işbirliği alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.



Dubai'de imzalanan mutabakat zaptı ile mobil teknolojiler alanında her sene dünyanın en büyük organizasyonu olan Mobil Dünya Kongresi MWC'yi düzenleyen GSMA ile ortak etkinlikler, yayınlar, eğitim ve kamu kuruluşları ile çalışmalar alanlarında işbirliği yapılması öngörülüyor. Mutabakat zaptını m-TOD adına Genel Sekreter Erhun BAŞ, GSMA adına ise Regülasyondan Sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı John Giusti imzaladı.


Dünya üzerinde 700'den fazla mobil operatörü ve küresel teknoloji şirketlerini üye olarak bünyesinde barındıran GSMA yönetiminde m-TOD Üyeleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone da aktif olarak yer alıyor.

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