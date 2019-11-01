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Maç öncesi Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekildi

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında futbolcular ve hakemler, Lösemili Çocuklar Haftası’na farkındalık için sahaya maske ile çıktı.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında futbolcular ve hakemler, Lösemili Çocuklar Haftası'na farkındalık için sahaya maske ile çıktı.


Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasında Lösemili Çocuklar Haftası unutulmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular sahaya '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' yazılı pankartla çıktı. Ayrıca iki takım futbolcuları ve maçın hakemleri de farkındalık için seremonide ağızlarına maske taktı.

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