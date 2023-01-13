Maç sonu 3'lüsü Juan Mata'dan

Hatayspor maçının ardından Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların İspanyol futbolcusu Juan Mata, taraftarların 3'lü isteği kırmadı. Kale arkasındaki tribünlere giden 34 yaşındaki futbolcu, taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular galibiyet sevincini hep beraber yaşadı.

Juan Mata, Hatayspor karşısında fileleri 2 kez havalandırdı.