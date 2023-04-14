Maç sonu 3'lüsü Lucas Torreira ve Mauro Icardi'den

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kayserispor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 6-0 yendi. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Bir kale arkasındaki tribüne maçta hat-trick yapan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, diğer tribüne de Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, taraftarlara 3'lü çektirdi.