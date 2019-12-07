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Maç sonu Muslera'dan 3'lü

Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Galatasaray’ın Uruguaylı kaleci Fernando, müsabaka sonunda taraftarların istediğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.

Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Galatasaray'ın Uruguaylı kaleci Fernando, müsabaka sonunda taraftarların istediğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.


Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Fernando Muslera'nın performansı damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanın kazanmasında büyük rol oynadı.


Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Uruguaylı kaleciye yoğun tezahüratlarda bulundu. Muslera daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

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