Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projeleri sergileniyor

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Macar Kültür Merkezi'nin iş birliğiyle geliştirilen 'Macar Mimarların Tasarımları Türkiye'de' sergisi, 23 Haziran'a kadar YTÜ Tarihi Hamam'da ziyaret edilebilecek.

Macar Kültür Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu ile Dr. Zafer Sağdıç'ın da aralarında yer aldığı araştırmacı ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan 'Macar Mimarların Tasarımları Türkiye'de' sergisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son 50 yılından Türkiye'nin ilk 50 yılına mimari anlamda katkı sağlıyor. Gerçekleşen sergi, 26 Mayıs- 23 Haziran 2021 tarihleri arasında, YTÜ Tarihi Hamam'da ziyaret edilebilecek.

İstanbul, Ankara ve Budapeşte'de ilgiyle karşılanan sergi; Türkiye, Macaristan, İtalya ve Almanya'da arşiv taraması sonucu hazırlandı. Macar Kültür Merkezi himayesindeki sergi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki son döneminden 20. yüzyılın ilk yarısındaki Türkiye ile yeni başkent Ankara'nın inşası başta olmak üzere modernist hareketin profilini yansıtırken, son dönem mimari anlayışına yol gösterdiği belirtiliyor. Sergi ayrıca, ünlü Macar mimarlar tarafından tasarlanan ancak hayata geçmemiş bina projelerini, birbiriyle iletişimli bir şekilde görmeyi ve yorumlamayı mümkün kıldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'in ilk döneminde çok sayıda Alman, Fransız ve Avusturyalı mimarın çalışmalar yaptığı belirtilirken; araştırmalar, Macar bilim insanı ve profesyonellerinin çalışmalarının da etkili olduğunu ortaya koyuyor. Serginin başka amacı ise projelerin tarihi bir çerçeve içerisinde dönemin Alman-Türk mimarlık ilişkileriyle de karşılaştırılmasını sağlamak olduğu ifade edildi. Ziyaretçiler düzenlenen anket sayesinde ise sanki bir mimarlık jürisindeymiş gibi beğendikleri yapıya oy verebilecek. Tüm bu eserlerin yanı sıra, Mimar Kemaleddin Bey, Sedad Hakkı Eldem, Zütü Başar, Ekrem Hakkı Ayverdi gibi dönemin önemli Türk mimarlarının projeleri de sergide yer alıyor.

Macar mimarların sergide yer alan, proje olarak sunulmuş fakat hayata geçmemiş tasarımları ise şöyle:

"1856 - Imre Henszlmann: Kırım Savaşları'nda hayatını kaybeden İngiliz askerlerini anmak üzere İstanbul'da kurulacak bir kilisenin proje yarışmasına teslim edilmiş olan tasarımı, Soli Deo Gloria takma ismiyle - Beyoğlu, İstanbul

1937 - Jzsef Vg: TBMM binası tasarım yarışması - Çankaya, Ankara

1937 - Alfréd Bardon ve Kroly Dvid: Karaköy'deki Uluslararası Liman Ziyaretçi Salonu proje yarışması için teslim edilmiş olan, ‘Yelken' isimli proje - Karaköy, İstanbul

1938 - Ferenc Hillinger: İstanbul Boğaziçi'nde bir konutun taslak krokisi - İstanbul

1956 - Lakoterv(Istvn Janky, Jzsef Körner, Péter Molnr, Antal Vass ve Istvn Zilahy): Kavala Oteli projesi - Fenerbahçe, İstanbul

1957 - Lakoterv (Istvn Janky, György Jnossy, Olga Minry, Lajos Zalavry): İşhane (apartman ve ofis binası) - Ulus, Ankara".