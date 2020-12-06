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Macaristan Büyük Elçiliği'nden SANKON'a ziyaret

Macaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Aron Sipoş, Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkezini ziyaret etti.


Macaristan Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Aron Sipoş Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Sipoş ve beraberindeki diplomatları SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu karşıladı. Ziyaret sırasında hazır bulunan iş kadını ve iş adamlarına Macaristan ekonomisi ile ilgili bilgiler verildi.


Ziyaret sırasında konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, “Türkiye ile Macaristan arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlama ya hazırız. SANKON Yönetim Kurulu iki ülke arasında ilişkilerimizin güçlenmesi için Macaristan devleti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği yapmaya hazırdır” dedi.

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