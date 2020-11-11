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Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi korona virüse yakalandı

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakiplerinden Macaristan’da Teknik Direktör Marco Rossi’nin korona virüs testi pozitif çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Macaristan'da Teknik Direktör Marco Rossi'nin korona virüs testi pozitif çıktı.


A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki rakiplerinden Macaristan'da Teknik Direktör Marco Rossi'nin korona virüs pozitif çıktı. 56 yaşındaki İtalyan teknik adam, Macaristan Futbol Federasyonu'nun Telki kasabasındaki tesislerinde oyuncu ve diğer personelden izole biçimde kampa devam ediyor.


Milliler, grubun 6. maçında 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 22.45'te Puşkaş Arena Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

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