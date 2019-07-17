Macaristan'da Sonka kazandı, zirve el değiştirdi

Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race'te rekabet ve heyecan en üst seviyeye ulaştı. Red Bull Air Race'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'daki rekabetlerin ardından heyecan Macaristan'a taşındı. Çekyalı pilot Martin Sonka rakiplerini geçerek kendi evinde zafere uzandı. 2019 sezonunda ilk kez kazanan Martin Sonka, şampiyonada lider olan Yoshihide Muroya'yı geride bırakarak son yarış öncesi zirveyi ele geçirdi.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun en heyecanlı dönemine gelindi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'daki kıyasıya rekabetlerin ardından heyecan Macaristan'a taşındı. 10 binler tarafından takip edilen yarışta Martin Sonka sezonun ilk galibiyetini elde ederek son yarış öncesinde zirveye oturdu.

Japonya'da gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesi genel klasmanda Martin Sonka 65 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 61 puanlı Avusturalyalı Matt Hall ve 55 puanlı Japon pilot Yoshihide Muroya takip ediyor.