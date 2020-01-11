Macera ve doğa tutkunları şehir ortasında kamp havasını yaşıyor

İstanbul'da bir AVM düzenlediği ''Doğa Sana Geliyor'' temalı outdoor hobi günlerinde macera ve doğaseverleri bir araya getirdi. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, çocuklar ise doyasıya eğlendi.

Modadan eğlenceye, sanattan mutfağa kadar birçok alanda hizmet veren İstMarina AVM, doğa severler için ''Doğa Sana Geliyor'' temalı outdoor hobi etkinliği düzenliyor. Macera ve doğaseverleri bir araya getiren etkinlikte, çocuklar da doyasıya eğlendi. Yarın son bulacak etkinlik, sürpriz isimleri ağırlamaya devam edecek. Düzenlenen keyifli etkinliklerin yanı sıra, outdoor markalarına ait tüm ürünlerin indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluştuğu fuar, birbirinden eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

''AVM ile doğayı buluşturduk''

Yaptıkları etkinlik hakkında bilgi veren İstMarina AVM'nin Müdürü Melih Çevik, ''Doğa ile ilgilenen insanları birleştirmek için AVM'de alan düzenledik. Etkinliğimizin amacı, ziyaretçileri için hem alışveriş merkezi hem de doğada bulunmak için almak istedikleri tüm ürünleri bulabilecekleri alan oluşturmak. Aslında AVM ile doğayı buluşturduk. Ziyaretçilerin aileleriyle hoş vakit geçirebilecekleri etkinliklerin olduğu ve doğa ekipmanlarını bulabilecekleri alanı organize ettik. Ziyaretçilerimizden de olumlu tepkiler alıyoruz. Etkinliğimiz 3 günlük. Dün iyiydi, bugün de güzel geçiyor. Özellikle çocuklar tırmanma duvarına çok ilgi gösteriyor. Çadır kurma etkinliği ve çocuklara yönelik doğada hayatta kalma gibi bir takım eğitimlerimiz var. Bunlardan faydalanmak önemli. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla vakit geçirebileceği organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Dericilik, hayatta kalma becerileri, dengede kalmak ve duvara tırmanmak gibi birçok organizasyonu bu etkinlikte gerçekleştiriyoruz'' dedi.

''Kamp yapmak isteyenler kampa sadece bilgiyle, öğrenerek ve tedarikli gitsinler''

Etkinliğin önemine değinen Outdoor Türkiye'nin Kurucusu İlker Tulunay, ''Bugün outdoor store'dayız. AVM'de outdoor markaları günlerini düzenliyoruz. Bazı insanlar outdoor'a gitmeye fırsat bulamıyorlar. Bırakın farklı aktiviteleri bazen sahilde bisiklete binme ve yürüyüş yapmaya fırsat bulamıyorlar. Bu insanlar haftasonları AVM'lere gelip sosyalleşirken, en azından farklı outdoor firmalarını, outdoor aktivite okullarını ve değişik markları tanısınlar istedik. Bu yüzden outdoor store kapsamında bu AVM'de bu etkinliği başlattık. Türkiye'nin birçok yerinde kamp yaptım. Tek tavsiyem; kamp yapmak isteyenler kampa sadece bilgiyle, öğrenerek ve tedarikli gitsinler. Bu etkinliğimizde o bilgiler de mevcut. Bazı okullar doğada kalma eğitimlerini veriyorlar'' şeklinde konuştu.

''AVM'de doğada hayatta kalma ile ilgili seminerler düzenliyoruz''

Doğada Yaşam Okulu'nda Eğitmen Berkant Kuru ise şöyle konuştu: ''Burada okul olarak yer alıyoruz. 2010 yılından beri hem kurumsal hem de bireysel eğitimler gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında da Kilyos'da bir kamp alanı açtık. Hem doğada hayatta kalma hem kış şartlarında kampçılık hem de kampçılıkla alakalı tüm eğitimlere devam ediyoruz. Burada da doğada hayatta kalma ile ilgili seminerler düzenliyoruz. Çocuklar ve yetişkinler buradan alacakları eğitimlerle, kış şartlarında ya da doğaya çıktıkları zaman hayatta kalmaya ve yollarını bulmaya yardımcı oluyoruz. Kampa çıkmak için iki tane önemli durum var; birincisi doğru kamp alanını seçmek, ikincisi de doğru ekipman.''

Outdoor günlerinin minik katılımcıları, tırmanma duvarında doyasıya eğleniyor. 7 metre yüksekliğindeki duvara tırmanarak maceranın keyfini çıkaran çocuklar, eğitmen eşliğinde tırmanışın inceliklerini öğreniyor. Sürpriz kampanyalarla dolu aktivitelerin yanı sıra 12 Ocak tarihine kadar devam edecek olan çadır kurma yarışmasında, kamp tutkunlarının kuracağı çadırlar arasından seçilen en iyi çadırın sahibi, kamperest ürünleriyle ödüllendirilecek. Ziyaretçilerin ücretsiz katılımıyla gerçekleşen fuarda, yarın 16.00-18.00 saatleri arasında influencerlar, katılımcılarla buluşacak.

Doğada Yaşam Okulu'ndan eğitim günleri

İki gün boyunca 14.00-16.30 saatlerinde verilecek olan 'Doğada Hayatta Kalma Teknikleri Eğitimi'nin ardından keyif dolu bir yarışmanın yanı sıra Doğada Yaşam Okulu tarafından kıyasıya mücadelenin yaşanacağı yarışmalar düzenlenecek. AVM'nin farklı noktalarına kodların ve şifrelerin bırakılacağı Oryantiring yarışmasında ise aynı anda çıkış yapıp, tüm şifreleri ve kodları doğru getirenler; çekilişle 1 adet BUFF ve 1 kişiye çift kişilik Doğada Yaşam Okulu'nda kamp konaklaması ile ödüllendirilecek.